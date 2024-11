Oasport.it - Skeleton: Christopher Grotheer concede il bis a PyeongChang. Gli italiani crollano nella seconda run

Se il buongiorno si vede dal mattino,è pronto ad andare a caccia della sfera di cristallo che ha già agguantato nel 2023. La stagione della Coppa del Mondo dial maschile si apre nel migliore dei modi per il teutonico che in quel ditrova due successi in altrettante prove.Anche gara-2 è terreno di conquista del campione olimpico che rimonta dalla terza posizione e chiude con il crono finale di 1:42.81, beffando la coppia britannica formata da Marcus Wyatt (era in testa dopo la prima run, ha chiuso a 6 centesimi) e Matt Weston, staccato di mezzo secondo.A completare la top-5 troviamo l’austriaco Samuel Maier ed il padrone di casa sudcoreano Jisoo Kim. Beffa in casa Italia con Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari che erano tra i primi cinque al termine della prima run e sono crollatidiscesa chiudendo rispettivamente tredicesimo e quindicesimo.