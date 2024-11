Liberoquotidiano.it - Sinner trionfa alle Atp Finals 2024, Fritz battuto in finale

(Adnkronos) - JannikAtpdi Torino. L'azzurro, numero 1 del mondo, inoggi 17 novembre batte lo statunitense Taylor, numero 5 del tabellone, per 6-4, 6-4. Il 23enne altoatesino cancella la sconfitta subita un anno fa incontro Novak Djokovic e corona una stagione stellare con l'ottavo titolo dell'anno e il diciottesimo della carriera."E' fantastico, è stata una settimana meravigliosa. E' il mio primo titolo in Italia, sono felicissimo: è qualcosa di veramente speciale giocare davanti ad un pubblico incredibile. Ho giocato il mio miglior tennis, ho tenuto un livello altissimo durante questo torneo. Volevo migliorare rispetto allo scorso anno, sono felice di come ho gestito lae sono contentissimo di condividere questa gioia con il pubblico italiano", dice