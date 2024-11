.com - Sinner travolge Ruud, vola in finale Atp Finals contro Fritz

Leggi su .com

(Adnkronos) –Jannikbatte Caspernella semidelle Atp2024 di Torino e si qualifica per la. L’azzurro, numero 1 del mondo, in semisupera il norvegese per 6-1, 6-2 in 1h09? conquistando il terzo successo in altrettanti confronti diretti e domani sfiderà per il titolo lo statunitense Taylor, già sconfitto nella fase a gironi del torneo. L’americano, in semi, ha la meglio sul tedesco Alex Zverev.torna a giocare ladelle Atpad un anno dalla sconfitta incassata nel 2023Novak Djokovic. “E’ speciale giocare qui, è un torneo molto importante. L’anno scorso abbiamo perso in, ora ci riproviamo sperando di far meglio. E’ stata una settimana piena di emozioni e di momenti bellissimi, il sostegno di questo pubblico vuol dire tanto per me”, dice l’azzurro.