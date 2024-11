Oasport.it - Sinner: “Sarei bugiardo a dire che è tutto normale. Non giocherò tornei prima degli Australian Open”

Per Jannik, un anno dopo, c’è l’approdo in finale alle ATP Finals. E in questa seconda occasione non solo ci va da favorito, ma anche dopo aver travolto il norvegese Casper Ruud con una dimostrazione di forza che fa capire perché è il numero 1 del mondo. Una soddisfazione, la sua, emersa anche in conferenza stampa.Queste le parole dell’altoatesino, riportate da SuperTennis e riprese in mezzo mondo: “È un’emozione grandissima. È bellissimo. Ringrazio tutti quelli che sono venuti, vuoletanto per me. È speciale giocare qua, è un torneo molto importante. L’anno scorso ho perso in finale e adesso ci sono nuovamente. Proviamo a fare meglio questa volta. A prescindere dal risultato che arriverà domani, è stata una settimana piena di emozioni e momenti bellissimi. Sto cercando ogni giorno di giocare al 100% delle mie possibilità.