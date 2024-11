.com - Sinner, oggi la finale delle Atp Finals: quanto guadagna se vince e come cambia il ranking

(Adnkronos) – L’attesa è finita. Janniksfiderà Taylor Fritz, domenica 17 novembre, nellaAtp. A Torino l’azzurro può chiudere al meglio un anno magico, che lo ha portato are ben sette titoli, di cui due Slam. L’altoatesino fin qui ha chiuso il proprio girone al primo posto battendo proprio l’americano, Rublev e De Minaur e ieri ha dominato nella semicontro Ruud,ndo in due set con il punteggio di 6-1, 6-2. Oltre ai risultati sportivi,ha ottenuto, grazie ai propri trionfi, guadagni record, arrotondati anche dalla vittoria del Six King Slam, torneo esibizione andato in scena a Riad. In una stagione sin qui trionfale,hato 12 milioni di dollari in premi, portando a 29 milioni il totale dei premi conquistati in carriera.