Sinner nella storia

AGI - Jannikha vinto la 55ma edizione delle Atp Finals a Torino superando in finale per 6-4, 6-4 lo statunitense Taylor Fritz. Una partita sempre in controllo che corona una cavalcata senza intoppi che regala a(e all'Italia) il primo titolo alle Atp Finals della. Nel primo set dominio dell'azzurro che realizza 10 ace (ne farà 14 nel match) con 80% di prime palle.strappa il servizio all'americano sul 3-3 poi chiude 6-4, annullando una palla del contro-break sul 5-4. Nel secondo set il break arriva anche prima: sul 2-2 Jannik strappa il servizio all'avversario al secondo tentativo e inizia la fuga verso il titolo di 'maestro dei maestri'.