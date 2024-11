Oasport.it - Sinner-Fritz oggi, finale ATP Finals 2024: orario, tv, programma, streaming

, domenica 17 novembre, calerà il sipario sull’edizionedelle ATP. Sul veloce indoor dell’Inalpi Arnea di Torino, Jannike Taylorsi incontreranno per contendersi il titolo del Master di fine anno. Per Jannik si tratta della secondaconsecutiva in questo evento, dopo quella persa l’anno passato da Novak Djokovic.L’altoatesino viene da una strepitosa semigiocata contro Casper Ruud. Il norvegese è stato letteralmente asfaltato, sullo score di 6-1 6-2. Appena tre sono stati i games che Jannik ha concesso al suo avversario, non in grado di trovare le giuste contromisure al tennis di pressione ed estremamente potente del tennista italiano.si è imposto invece contro il n.2 del mondo, Alexander Zverev, e negli scontri diretti contro Sasha l’americano ha vinto le ultime quattro partite in cui si sono dati battaglia.