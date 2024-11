Unlimitednews.it - Sinner domina Ruud e vola all’ultimo atto delle Atp Finals

TORINO (ITALPRESS) – Jannikin finale alle Atpdi Torino. Sul veloce dell’Inalpi Arena, nella seconda semifinale il fuoriclasse altoatesino, numero 1 del ranking mondiale, ha travolto in due rapidi set il norvegese Casper, n.7 Atp, con il punteggio di 6-1 6-2, in un’ora e 10 minuti di gioco. Persi tratta della sua seconda finale in carriera alle Atp: lo scorso anno fu battuto nel match per il titolo dal serbo Novak Djokovic, assente in questa edizione. “Sicuramente è un’emozione grandissima e bellissima, è molto speciale giocare qui per me, è un torneo molto importante: l’anno scorso ho perso in finale, quest’anno ci risiamo e proveremo a fare meglio – le parole a caldo del 23enne campione di San Candido – Ma a prescindere dal risultato di domani, è stata una settimana di emozioni e momenti bellissimi.