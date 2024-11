Liberoquotidiano.it - Sicurezza stradale: La Russa, 'intensificare sforzi per ridurre numero vittime'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "In occasione della Giornata Mondiale in ricordo delledella strada, desidero esprimere la mia profonda vicinanza alle tante famiglie che portano nel cuore il dolore di una perdita così tragica". Così il presidente del Senato, Ignazio la, su Fb. "Nonostante il 2023 abbia registrato una diminuzione dei decessi rispetto all'anno precedente, l'impegno di tutti non può fermarsi. È indispensabilegliperulteriormente il, ancora drammaticamente elevato. Questo obiettivo richiede un'azione sinergica di tutte le parti coinvolte ed è essenziale che le Istituzioni mettano in campo ogni iniziativa possibile per affrontare questa sfida con efficacia".