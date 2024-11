Agi.it - Si vota in Umbria ed Emilia Romagna, affluenza in calo

AGI - Seggi aperti oggi e domani per le elezioni regionali inedper 4,6 milioni di cittadini chiamati are. Insono quattro sono i candidati per la presidenza: Michele de Pascale, sostenuto da un centrosinistra ampio che comprende anche il Movimento 5 Stelle e i renziani inseriti nel listino dei 'civici'; Elena Ugolini, candidata civica sostenuta da tutto il centrodestra; Luca Teodori per la lista no-vax Lealta', Coerenza e Verità e infine Federico Serra, in corso con una lista che rappresenta Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito comunista. Alle ore 12 inl'è in netto, pari a 9,54%. Il dato è riferito alla totalità delle 1.000 sezioni. Alla stessa ora delle precedenti elezioni era del 19,55%. Alle ore 12 inl'è del 11,30% (3807 sezioni su 4.