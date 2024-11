Ilpiacenza.it - Si schianta contro un'auto in sosta e si ribalta

Incidente nella mattinata del 17 novembre in via Rossi a Carpaneto. Qui una Punto è finita a ruote all'aria dopo essersitauna Panda parcheggiata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. A chiamare i soccorsi e i carabinieri alcuni cittadini che stavano andando a votare, in via.