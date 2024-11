Trentotoday.it - Si è spento a 77 anni "Dado" Duzzi

C’è grande commozione in queste ore a Bolzano per la scomparsa, dopo una lunga malattia, del 77enne Pierangelo, notto a tutti come. Conosciutissimo commerciante del capoluogo altoatesino, perha guidato l’Azienda di soggiorno bolzanina ed è stato vicepresidente dell’Unione.