Repubblica.it - “Sì alle regole, ma a Bari turisti cercano noi”: la signora Nunzia e lo sciopero delle orecchiette

Leggi su Repubblica.it

La reginabaresi impastate e prodotto in via Arco Basso nella città vecchia spiega come la strada e i loro prodotti sono diventati la principale attrazione per le migliaia di persone che arrivano da ogni parte del mondo