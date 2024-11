Ildifforme.it - Shock a Palermo, crolla ascensore artigianale: feriti 3 bimbi e due donne

Leggi su Ildifforme.it

L'era stato costruito artigianalmente da un inquilino del palazzo, per sopperire alla mancanza di scale che collegassero i diversi piani; la mamma dei tre piccoli sarebbe ricoverata in gravi condizioni ma non in pericolo di vitaL'articoloe dueproviene da Il Difforme.