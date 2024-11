Livornotoday.it - Serie D, girone E: risultati e classifica

Leggi su Livornotoday.it

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYBig match all'Armando Picchi in questa dodicesima giornata di campionato che mette di fronte il Livorno di Indiani alla terza forza delE diD, ovvero il Seravezza Pozzi. Amaranto a caccia del successo per tentare la fuga, mentre il.