Calcionews24.com - Serie A, una squadra intera in scadenza di contratto: tra rinnovi in vista e addii probabili

Leggi su Calcionews24.com

LaA vedrà unache potrebbe ben presto cambiare: ecco l’undici tipo LaA potrebbe vedere grandi cambiamenti per diversi protagonisti. A spiegare la situazione è La Gazzetta dello Sport che indica una vera e propria formazione titolare di calciatori indi. In un ipotetico 4-3-3, in porta .