Ilpiacenza.it - Seggi aperti domenica e lunedì per le Elezioni Regionali

Leggi su Ilpiacenza.it

Emilia-Romagna al voto per le17 e18 novembre. Isarannoladalle ore 7 alle ore 23 e ildalle ore 7 alle ore 15. Sono 230mila i piacentini chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il nuovo presidente.