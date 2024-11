Cataniatoday.it - Scontro tra un'auto e una moto a San Giovanni La Punta: grave un centauro

Leggi su Cataniatoday.it

Unincidente stradale si è verificato ieri sera a SanLa, precisamente in via della Regione. A scontrarsi sono stati un’e una, con conseguenze particolarmente serie per ilciclista, che è rimastomente ferito nell'impatto.Sul luogo del sinistro sono.