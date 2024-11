Oasport.it - Sci alpino oggi in tv, slalom maschile Levi 2024: orari, programma, pettorali di partenza

Dopo aver assistito alla gara femminile di ieri, ed all’ennesimo trionfo di Mikaela Shiffrin,tocca agli uomini. Sarà di scena, infatti, lodi, valevole per la Coppa del Mondo di sci-2025. Sulla pista denominata “Black” incastonata tra i monti della Lapponia, vivremo la prima gara tra i pali stretti della stagione per il Circo Bianco al.LA DIRETTA LIVE DELLODIALLE 10.00 E ALLE 13.00L’attesa è enorme. Quale sarà ildella giornata? La prima manche dellodiscatterà alle ore 10.00 italiane (le ore 11.oo locali), mentre la seconda e decisiva manche prenderà il via alle ore 13.00 e andrà a comporre il podio della gara sulle nevi della Lapponia.Cosa dovremo attenderci dal primodella stagione? La sensazione è che, come avvenuto nelle ultime annate, l’equilibrio sarà assoluto, con un quadro generale totalmente imprevedibile.