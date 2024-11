Imolaoggi.it - Schlein: “Von der Leyen chiarisca quale maggioranza la sostiene”

Leggi su Imolaoggi.it

In UE “i socialisti stanno chiedendo a Ursula von derdi chiarire qual e’ lache la. La situazione si e’ molto complicata in questi giorni. E’ un dibattito che vedremo nei prossimi giorni, bisogna chiarire in che direzione si vuole andare. La strada non e’ quella che abbiamo visto in questi.