Ilgiorno.it - Schianto frontale sulla Provinciale 182, non ce l’ha fatta la 71enne

Leggi su Ilgiorno.it

Qualche ora di agonia in ospedale poi la speranza si è spenta, è deceduta Antonina Tiralongo, laresidente a Rodano che l’altra mattina era rimasta gravemente ferita nello scontrofra la sua auto e un’altra182, a Lucino. Le condizioni dell’anziana donna, che sedeva al volante di una Panda, erano gravissime. Dopo loera stata trasferita in elisoccorso all’ospedale di Niguarda. Meno gravi, ma comunque critiche le condizioni del conducente 55enne della seconda auto, una Citroen, a sua volta ricoverato all’ospedale San Raffaele, non in pericolo di vita. A bordo della Citroen, sul sedile posteriore, sedeva anche la figlia dell’autista, rimasta illesa: il padre, erano quasi le 8.30, la stava portando a scuola.dinamica del terribile, che ha ridotto le due auto a un ammasso di lamiere, indagini in corso da parte dei carabinieri di Pioltello.