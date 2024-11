Iltempo.it - Salpa la crociera per sfuggire a Trump: dura 4 anni, ecco quanto costa

Unalunga quattroper fuggire dall'amministrazioneche il prossimo gennaio prenderà le redini degli Stati Uniti. Questa l'idea lanciata da Villa Vie Residences, compagnia di crociere della Florida, in risposta ai risultati elettorali dello scorso 5 novembre. Il programma si chiama "Tour Le Vie" e consente ai clienti di viaggiare fino a quattrovisitando 425 porti in 140 Paesi. La società ha pensato a quattro tipi di offerte a seconda dellata: un anno "Fuga dalla realtà", due"Midterms election", tre"Ovunque ma non a casa" e quattro"Salto in avanti". I prezzi partono da 40.000 dollari a persona all'anno per l'opzione quadriennale. Gli ospiti possono partecipare allanella maggior parte dei porti. “Se siete alla ricerca di una fuga. non c'è posto migliore di una nave, giusto, dove potete svegliarvi ogni giorno con un nuovo giardino e avere tutto ciò di cui avete bisogno”, ha dichiarato Mikael Petterson, fondatore e amministratore delegato della società.