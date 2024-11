Salernotoday.it - Salerno, partiti i lavori per la costruzione del nuovo albergo

Sono entrati nel vivo iper le indagini geognostiche ed archeologiche preliminari nell’area dell’ex cementificio, in via Torrione, dove sarà costruito un. Gli operai - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono impegnati, in questi giorni, anche neidi demolizione.