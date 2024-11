Ilfattoquotidiano.it - Romano Mussolini: “Ecco cosa penso del mio bisnonno Benito. I pregiudizi sul mio cognome non mi toccano”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Se il mioincidesse sulla mia carriera sarebbe un dispiacere enorme.ci posso fare? Quello che conta è quello che faccio in campo. Ma devo dire che finora è stato così”. Il suo mondo è il calcio e non vuole pensare ad altro. Parola diFloriani, figlio di Alessandra, che ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale racconta del peso di portare ildi famiglia sulle spalle della propria maglia e non solo.“Il mioè stato un personaggio importantissimo per l’Italia, ma siamo nel 2024 e il mondo è cambiato”, dichiara il calciatore di proprietà della Lazio, ora in prestito alla Juve Stabia. Quindi si è soffermato anche sul binomio Lazio-: “L’ho sentito dire, queste cose legate al mionon mi interessano.