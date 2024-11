Milanotoday.it - Rientra a casa con due ferite, si accascia sul divano e muore: indaga la polizia

Leggi su Milanotoday.it

to acon due: una lieve sopra il sopracciglio e una più profonda sulla tibia. Si è seduto sule, pochi minuti dopo, è morto. È accaduto nella serata di sabato 16 novembre, in un appartamento al civico 5 di via Giovanni Ameglio, a Milano (zona Certosa).Resta da.