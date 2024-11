Veronasera.it - Ricercato, 41enne trovato in un appartamento in ristrutturazione

Martedì scorso, 12 novembre, undi origine tunisina e naturalizzato svizzero è stato arrestato a Verona. L'uomo era stato condannato a sette anni e quattro mesi di carcere per reati in materia di sostanze stupefacenti e l'anno scorso era stato destinato all'affidamento in prova ai servizi.