Sport.periodicodaily.com - Repubblica Ceca-Georgia: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 1 di Lega B di Nations League 2024/2025. Le due squadre divise da un punto si giocano la promozione nella categoria superiore.si giocherà martedì 19 novembre 2024 alle ore 20.45 presso l’Andruv Stadion di Olumuc.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa hanno costruito tra le mura amiche le fortune di questo girone con due vittorie su due contro Ucraina e Albania. In trasferta non è andata allo modo, ma la Nazionale di Hasek ha la possibilità di giocarsi tutto davanti al proprio pubblico.Ini si apprestano a questo appuntamento con molta fiducia sulla scia della vittoria ottenuta all’andata per 4-1. Dopo questa partita sembrava tutto in discesa per la Nazionale di Sagnol che, invece, ha subito una brusca frenata che ora la costringe a vincere per ottenere una promozione che sarebbe storica.