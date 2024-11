Modenatoday.it - Regionali Emilia-Romagna, affluenza molto bassa alla prima rilevazione

Leggi su Modenatoday.it

Sono iniziate stamane le consultazioni elettorali in: si vota dalle ore 7 del 17 novembre, alle ore 15 di lunedì 18 novembre 2024. Un'elezione che riguarda 3,6 milioni di cittadini in tutta la regione e 550mila modenesi.Aggiornamento ore 12: come di consueto a mezzogiorno di.