Fanpage.it - “Quello che ho visto a Gaza è un massacro ingiustificabile”: il racconto della dottoressa in missione Onu

Leggi su Fanpage.it

Laaustraliana Jannet Hall, oggi a bordo dell'Humanity 1, racconta per la prima volta a Fanpage.it la suadentro la Striscia di: "Ricordo due ragazzi di 20 anni che camminavano per strada per cercare la connessione internet e ad un certo punto hole loro gambe saltare in aria e ridotte a brandelli".