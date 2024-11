Oasport.it - Quando si svolgono i quarti di Nations League 2025 di calcio? Date e programma

L’Italia scenderà in campo questa sera con la certezza di aver già conquistato l’accesso aidi finale della2024-di: se gli azzurri difenderanno il primato nel raggruppamento, inoltre, avranno la certezza di affrontare una delle seconde classificate nel turno ad eliminazione diretta.La Nazionale guidata da Luciano Spalletti, infatti, dopo cinque delle sei giornate della prima fase è in testa al Gruppo 2 della Lega A con 13 punti: gli azzurri hanno vinto in Francia all’esordio, poi sono giunti i due successi contro Israele, inframmezzati dal pareggio interno contro il Belgio, e chiusi con la vittoria in terra belga.Gli azzurri vantano tre punti di margine sulla Francia: i Bleus dopo la battuta d’arresto iniziale subita proprio contro l’Italia hanno inanellato tre vittorie consecutive, superando per due volte il Belgio ed in una Israele, poi però hanno pareggiato ancora contro Israele, scivolando a -3 dagli azzurri.