Quando si gioca Italia-Argentina di Coppa Davis? Programma, orari, tv, streaming

L’sarà l’ultima a scendere in campo perre i quarti di finale della2024 di tennis: giovedì 21 novembre, non prima delle ore 17.00, gli azzurri di Filippo Volandri affronteranno nel primo tie ad eliminazione diretta l’.Nella manifestazione che si terrà a Malaga, in Spagna, il format sarà quello che prevede due singolari e l’eventuale doppio: il tie contro si aprirà con il singolare tra i numeri 2, cui seguirà la sfida tra i numeri 1. In caso di parità si disputerà il doppio, che invece non verràto in caso di risultato acquisito.La diretta tv del quarto di finaledella2024 di tennis sarà fruibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Rai 2 HD, mentre la direttadelle partite sarà disponibile su Sky Go, NOW e Rai Play, infine la diretta live testuale sarà godibile su OA Sport.