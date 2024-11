Lapresse.it - Qualità della vita, Milano in testa. Ultima Caltanissetta

conquista nuovamente il podio classificandosi al primo posto, seguita da Bolzano e Monza eBrianza, nella nuova edizione dell’Indagine annuale sulla2024 realizzata da ItaliaOggi e Ital Communications, in collaborazione con l’Università Sapienza di Roma, giunta alla 26ª edizione. Servizi, soglia di reddito, infrastrutture,lità del tessuto produttivo, questi i principali elementi diche devono contraddistinguere un centro urbano di grandi dimensioni.In fondo alla classifica(107ª), insieme a Reggio Calabria (106ª, ha perso 11 posizioni dal 2023) e Agrigento (105ª, caduta di un posto rispetto all’anno precedente).Lo studio mette in evidenza le città italiane che offrono le migliori condizioni di benessere ai propri abitanti e si articola in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, turismo, reddito e ricchezza.