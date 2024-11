Sport.quotidiano.net - Promozione. L’Invictasauro di mister Pedone rimonta e risorge. Sconfitto per due a uno l’Armando Picchi

Primo successo per. Nell’anticipo della undicesima giornata del girone B la formazione divince 2-1 in casa lo scontro diretto con. Dopo il primo tempo chiuso 0-0, nella ripresa Imparato porta avanti i labronici, ma poi Federico Angelini (nella foto) al 21’ e il subentato Rossetti al 30’ consegnano la vittoria ai grossetani. Invicta che resta ultima con 6 punti in classifica, a un punto dal. INVICTASAURO: Nunziatini, Tropi, Savini, Bruni, Brogelli, Angelini, Raito, Columbu, Berti, Tosoni, Agnelli. A disposizione: Cargiolli, Rossetti, Maruccia, Terracciano, Paccagnini, Affabile, Greco, Arrigucci, Rosadoni. All.: Grassia, Carnieri, Grasseschi, Luschi, Imparato, Vanni, Tocchini, Bonsignori, Tarloni, Borselli, Panieli. Reti: 15’st Imparato, 21’st Angelini, 30’st Rossetti.