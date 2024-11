Europa.today.it - Pro Sesto, notte fonda: Lipari e Simeri stendono i biancocelesti

Leggi su Europa.today.it

Nella 14ª giornata del Girone B di Serie D, la Prosubisce una sconfitta esterna contro la Folgore Caratese, che si impone per 2-1.La partita si sblocca al 22’ grazie alla rete di, che porta in vantaggio i padroni di casa. Nel secondo tempo, al 57’,firma il raddoppio per.