Agi.it - Precipita un ascensore con una famiglia a Palermo. Aperta un'inchiesta

AGI - La procura diha aperto un'inchiesta sulla strage sfiorata ae disposto il sequestro dell', un montacarichi rudimentale,to sabato sera in una palazzina di due piani del centro storico, in via Mura San Vito, con all'interno due bimbi di 7 e 13 anni, rimasti illesi e condotti al reparto pediatrico del "Cervello", e due donne, la mamma 32enne, che avrebbe riportato una frattura a una gamba, e la suocera 71enne, operata al Civico per la frattura di entrambi gli arti inferiori. Un terzo bambino, dopo le notizie in senso contrario di un primo momento, non sarebbe stato coinvolto nella paurosa vicenda. Insieme, in quattro stavano salendo al primo piano dello stabile, quando i cavi dell'che sarebbe stato realizzato da un familiare, un fabbro, si sarebbero spezzati.