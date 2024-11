Lapresse.it - Povertà: Papa, a governi dico di non dimenticarsi dei poveri

Leggi su Lapresse.it

Milano, 17 nov. (LaPresse) – “Loalla Chiesa, loaidegli Stati e alle Organizzazioni internazionali, loa ciascuno e a tutti: per favore, non dimentichiamoci dei”. È il passaggio conclusivo dell’omelia diFrancesco per la messa in occasione della VIII Giornata Mondiale dei, in cui il Pontefice cita il cardinale Carlo Maria Martini. “Carissimi, in questa Giornata Mondiale deimi piace ricordare un monito del Cardinale Martini. Egli disse che dobbiamo stare attenti a pensare che c’è prima la Chiesa, già solida in sé stessa, e poi idi cui scegliamo di occuparci. In realtà, si diventa Chiesa di Gesù nella misura in cui serviamo i, perché solo così ‘la Chiesa “diventa” sé stessa, cioè casa aperta a tutti, luogo della compassione di Dio per la vita di ogni uomo’”, le parole del