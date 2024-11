Lapresse.it - Povertà, da Colletta Alimentare raccolte 7.900 tonnellate di cibo

Grande successo e partecipazione per la 28° Giornata Nazionale della ‘‘, che ha visto aumentare a oltre 12.000 i supermercati coinvolti in tutta Italia, e a più di 155.000 volontari. Lo rende noto Banco. Oltre 5 milioni di donatori hanno contribuito, ciascuno con quello che poteva, a questa grande festa di solidarietà e condivisione, permettendo di raccogliere 7.900dida destinare alle persone in difficoltà. I prodotti donati saranno distribuiti nelle prossime settimane alle 7.632 organizzazioni partner territoriali, tra mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori e centri d’ascolto, raggiungendo così 1,8 milioni di persone.