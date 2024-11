Pizzette allo yogurt senza nessun tipo di lievitazione | Ottime per antipasti e buffet!

Leggi su Donnaup.it

: le prepari in 5 minuti.per!Questeche ti propongo oggi le puoi guarnire come più ti piace e già questo è un punto a loro vantaggio, ma in più c’è il fatto che si preparano davvero in pochissimo tempo.Bastano pochissimi ingredienti, una modica quantità di fantasia quanto alla farcitura e un bel forno già caldo. Alla fine avrai unsaporito e veloce, ricco e pronto in poco più di cinque minuti.Ma passiamo alla ricetta.. Gli ingredientiPer una venticinquina dici vogliono: 250 grammi di farina doppio zero; 150 grammi digreco; 7 grammi di lievito per torte salate; quanto basta di olio extravergine di oliva; 100 grammi di concentrato di pomodoro; quanto basta di origano; Scaglie di parmigiano q.