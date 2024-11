Liberoquotidiano.it - "Perché scarta quella pelosa": Jannik Sinner? Lo strano segreto del campione

Leggi su Liberoquotidiano.it

In attesa della finalissima delle Atp Finals 2024,svela qualche. E lo fa nell'opening show condotto prima dell'inizio dell'evento da Alessandro Cattelan. Qui il conduttore chiede alcome mai scarti alcune palline. Ed ecco la risposta: "Normalmente quando si gioca la pallina si consuma. Ci sono un po' di peli, più si gioca e più diventa grande la palla. Vuol dire che la palla resta un po' più di tempo in aria e va più lenta". Immediata la reazione del presentatore che ironizza ricordando di non utilizzare mai la pallina "", un termine che ha fatto ridere ancheche gli ha dato un'ultima dritta sulle palline consumate: "Uso la pallina ‘' come secondo servizio". Intanto si fanno sempre più consistenti le voci sulla fine della relazione con Anna Kalinskaya.