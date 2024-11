Ilfoglio.it - Pecco Bagnaia vince a Barcellona, Jorge Martin è campione del mondo

Leggi su Ilfoglio.it

La rincorsa disi è fermata a 10 punti dal sogno. L’undicesima vittoria alla fine di un weekend perfetto in cui ha fatto il massimo possibile, non gli è bastata a riacciuffareM. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti