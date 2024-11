Parmatoday.it - Parma, tra certezze e punti interrogativi: Man anticipa, Hernani spera

A Collecchio si lavora a ranghi ridotti ma pur sempre ad alta intensità. Fabio Pecchia, senza nove giocatori in giro per il mondo con le rispettive Nazionali, ha messo nel mirino l’Atalanta mentre contemporaneamente prova pure a recuperare qualche calciatore per l’impegno proibitivo sulla carta.