Papa indagare se è genocidio a Gaza

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

8.52 "A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un. Bisognerebbecon attenzione per determinare se s'inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali". CosìFrancesco nel suo nuovo libro"La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore". Si tratta di un passaggio anticipato dal quotidiano "la Stampa". Il libro uscirà martedì in vari Paesi, tra cui l'Italia.