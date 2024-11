Sbircialanotizia.it - Papa: “Indagare se a Gaza è in atto un genocidio”

Monito nella Giornata mondiale dei poveri: "No alla fede che si riduce a devozione innocua e non disturba i potenti" “A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un. Bisognerebbecon attenzione per determinare se si inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali". .