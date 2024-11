Ilfattoquotidiano.it - Papa Francesco: “Indagare se a Gaza è in corso un genocidio. Migrazioni? C’è una globalizzazione dell’indifferenza”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo aha le caratteristiche di un. Bisognerebbecon attenzione per determinare se s’inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali”. È una delle riflessioni dinel suo nuovo libro “La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore”, in uscita per il Giubileo 2025 e di cui il quotidiano La Stampa anticipa oggi alcuni brani. Il volume, a cura di Hernán Reyes Alcaide (Edizioni Piemme), uscirà martedì in Italia, Spagna e America Latina, e poi a seguire in vari altri Paesi.Il rapporto Onu – Nei giorni scorsi il rapporto del Comitato speciale dell’Onu era stato molto chiaro accusando l’esercito israeliano: i metodi utilizzati a“corrispondono alle caratteristiche di un”, per le “massicce vittime civili e le condizioni imposte ai palestinesi”.