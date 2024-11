Bubinoblog - PALINSESTI 24-30 NOVEMBRE 2024: CANALE 5 OMAGGIA ENNIO DORIS, RAI2 RIDE CON ALE & FRANZ

Rai, Mediaset, La7, Tv8 e Nove dal 24 al 30Rai1D: Purché Finisca Bene: Una Villa per Due RL: L’Amica Geniale 4 (3/5) 1°TvM: Libera (2/4) 1°TvM: Domenico Modugno: L’Italiano Che Incantò il Mondo 1°TvG: Don Matteo (6/10) 1°TvV: The Voice Kids (3/6)S: Ballando Con Le Stelle (10/12)5D:: C’è Anche Domani 1°TvL: La Talpa (4/6)M: Grande FratelloM: This Is Me (2/3)G: Endless Love 1°TvV: Il Patriarca 2 (3/6) 1°TvS: Grande FratelloAltre segnalazioniIl 29 e il 30/11, ore 17:05 – 67° Zecchino d’OroAltre segnalazioninessuna segnalazioneD: 9-1-1 + 911: Lone Star 1°TvL: RaiDuo Con Ale(1/5) newM: Belve (2/5)M: Stucky + The Bad Guy (5/6) 1°TvG: da definireV: film da definireS: S.W.A.T. (2/6) 1°TvItalia 1D: Le Iene ShowL: La Furia dei TitaniM: Attacco al Potere: Olympus Has FallenM: Bastille Day: Il Colpo del SecoloG: Le Iene Presentano: Inside RV: Una Notte al Museo 3S: Il GGG: Il Grande Gigante GentileAltre segnalazioniDal 28/11, ore 19:00 – NCISAltre segnalazioninessuna segnalazioneRai3D: ReportL: Lo Stato delle CoseM: Amore CriminaleM: Chi l’ha Visto?G: Splendida CorniceV: FarWestS: Sapiens: Un Solo PianetaRete 4D: Zona BiancaL: Quarta RepubblicaM: È Sempre CartabiancaM: Furo dal CoroG: Dritto e RovescioV: Quarto GradoS: .