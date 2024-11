Lapresse.it - Palermo: precipita ascensore, feriti mamma, nonna e tre figli

Leggi su Lapresse.it

, 17 nov. (LaPresse) –unartigianale di una palazzina di due piani in via Mura San Vito nel rione Capo di. Sono rimaste ferite unadi 32 anni, i trepiccoli e ladi 71 anni. La più grave è lache riportato la frattura di entrambe le gambe ed è in prognosi riservata all’ospedale Civico. I tresono stati portati all’ospedale Cervello. L’anziana è in codice giallo al Civico. Nell’c’era una sesta persona, il padre dei piccoli, rimasto illeso.