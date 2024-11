Padovaoggi.it - Ottantenne in pensione tiene aperta officina in un deposito, denunciato dai vicini viene multato

La Polizia Municipale ha sanzionato un meccanico della provincia veneziana inche svolgeva però ancora diversi lavori di riparazione e di carrozzeria in unpreso in affitto in una frazione di Borgoricco. L'attività era stata già segnalata alla Polizia Locale da alcuni residenti.