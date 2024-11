Casertanews.it - Nucleare e transizione energetica: convegno di Italia Nostra all'Istituto Mattei

Leggi su Casertanews.it

L’associazionesezione di Caserta “Antonella Franzese” e l’scolasticodi Caserta organizzano un incontro sul tema “Aria, Acqua, Terra e Fuoco al tempo dei cambiamenti climatici” per mercoledì 20 novembre alle ore 17, nell’Aula Magna dell’, in via.