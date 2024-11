Napoli nuova beffa per Osimhen | non ci sono speranze per incassare la clausola maggiorata

Leggi su Dailynews24.it

Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, dovrà rassegnarsi aduna cifra sempre più bassa per la cessione di Victor. A farlo evidente è l’edizione de La Gazzetta dello Sport, la quale sottolinea che la dirigenza partenopea andrà incontro ad unavista la volontà del calciatore di restare in Turchia fino .L'articoloper: non ciperla