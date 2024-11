Comingsoon.it - Mufasa - Il Re Leone, Barry Jenkins: "Stavo rifiutando senza nemmeno leggere il copione", incontro col regista

Leggi su Comingsoon.it

In conferenza stampa abbiamo incontratodel prequel: Il Re, al cinema dal 19 dicembre. Autore premio Oscar, non avrebbe mai immaginato che la Disney gli avrebbe presentato un progetto di questo tipo, per giunta in animazione, lontano dal suo cinema dal vero. Ecco cosa ci ha detto in conferenza stampa.